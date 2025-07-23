شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى ومدينة مصر للإسكان والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 530.382 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 144.839 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جي القابضة عند 380.032 مليون شهادة والمصرية للاتصالات عند 255.351 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 247.813 مليون شهادة.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.8 آلاف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.4%، والعرب على 3.65%، واستحوذت المؤسسات على 22.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 32.9 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 59 مليون جنيه، على الترتيب فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.7 مليون جنيه، 43.2 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 42078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15328 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10284 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4.11% ليغلق عند مستوى 16516 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة.