شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يجتمع برئيس هيئة الثروة المعدنية لمناقشة تطوير القطاع والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار محور تطوير قطاع التعدين وتعظيم مردوده الاقتصادى ضمن استراتيجية الوزارة.

تركز اللقاء على مناقشة المتطلبات المستقبلية لتطوير قطاع التعدين، بناءً على أحدث المستجدات، بما في ذلك تحويل الهيئة لكيان اقتصادي وتحديث نظم الاتفاقيات لجذب الاستثمار، وهو ما لاقى استحسان المستثمرين المشاركين في منتدى مصر للتعدين الذي عُقد مؤخرًا في منتصف يوليو.

شدد الوزير على ضرورة الاهتمام بشركات الاستكشاف الناشئة، وتقديم الدعم اللازم لها للتوسع في عملياتها، وإزالة كافة المعوقات التي قد تحول دون نجاحها. كما وجّه بوضع جدول زمني محدد لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، وجميع اللوائح التنظيمية الخاصة بالهيئة. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، تضمن الاستفادة المثلى من الثروات المعدنية الواعدة التي تزخر بها مصر، مع التأكيد على أهمية التنسيق الفعال مع الجهات المعنية وشركات الاستكشاف والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وقد أكد الوزير على أهمية البدء الفوري في دراسة العروض المقدمة لإجراء المسح الجوي ومعالجة البيانات المتعلقة بالتعدين، مما يمهد الطريق لخطوات استكشافية أكثر دقة وفعالية وجذب مزيد من الاستثمارات التعدينية الي مصر بناءً علي الفرص التي تم تحديدها ، كما شدد على ضرورة عقد جلسات دورية مع فرق العمل بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بهدف الاستماع إلى تصوراتهم، وتحديد الدعم المطلوب خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن بناء كوادر بشرية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية.

في ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره للجيولوجي ياسر رمضان على الجهود الملموسة والمساهمات القيمة المبذولة مع فرق العمل بالهيئة في النهوض بقطاع التعدين، ومنحه درع الوزارة تقديرًا لدوره البارز في تنفيذ إستراتيجية تطوير هذا القطاع الهام، طالباً منه بذل المزيد من العطاء خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف الطموحة لقطاع التعدين المصري.