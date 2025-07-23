شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 23-7-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام و فى مقدمتها سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-7-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات، حيث سجل بالبنك المركزى المصري 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى 49 جنيها للشراء و49.4 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49 جنيها للشراء و49.4 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49 جنيها للشراء و49.4 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49 جنيها للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49 جنيها للشراء.

49.4 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49 جنيها للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49 جنيها للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49 جنيها للشراء.

49.4 جنيه للبيع.