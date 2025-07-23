الاقتصاد

استدعاء 2234 سيارة «بايك» لخللٍ قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • استدعاء 2234 سيارة «بايك» لخللٍ قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق 1/3
  • استدعاء 2234 سيارة «بايك» لخللٍ قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق 2/3
  • استدعاء 2234 سيارة «بايك» لخللٍ قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق 3/3

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الدمام - شريف احمد - استدعت وزارة التجارة 2234 سيارة بايك "BAIC" طُرّاز X7 موديلات (2022 - 2024) لخللٍ في صندوق الفيوزات الكهربائية، قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي؛ مما يزيد من خطر نشوب حريق.
ودعت الوزارة مستخدمي الطراز المشمول بحملة الاستدعاء إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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