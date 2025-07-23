شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 2234 سيارة «بايك» لخللٍ قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استدعت وزارة التجارة 2234 سيارة بايك "BAIC" طُرّاز X7 موديلات (2022 - 2024) لخللٍ في صندوق الفيوزات الكهربائية، قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي؛ مما يزيد من خطر نشوب حريق.ودعت الوزارة مستخدمي الطراز المشمول بحملة الاستدعاء إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).وطالبات بالتواصل مع شركة بوابة العربية للسيارات على الرقم (8002440207) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.