شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-7- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ42.300 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم استقرار نسبيا، حيث سجل عيار 24 سعر 42.300 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 42.300 ريال

- عيار 22 سجل 38.775 ريال

- عيار 21 سجل 37.025 ريال

- عيار 18 سجل 31.725 ريال

- عيار 14 سجل 24.675 ريال

- عيار 12 سجل 21.150 ريال

- الاونصة 1315.900 ريال

- الجنيه الذهب 296.150 ريال

- الأونصة بالدولار 3428.60 دولار

ارتفع الذهب بشكل معتدل لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد أن شهد انخفاض إلى أدنى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

صرح جيروم بأول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اليوم الثاني من شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه على الرغم من أن رسوم ترامب الجمركية قد تسبب ارتفاعًا لمرة واحدة في الأسعار، إلا أن خطر استمرار التضخم كبير بما يكفي ليبقي الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

وصف الرئيس ترامب رئيس الفيدرالي باول بأنه "سيئ للغاية"، وقال إنه يدرس ثلاثة أو أربعة مرشحين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتسبب هذا في زيادة مخاوف الأسواق بشأن استقلالية البنك الفيدرالي الأمريكي في المستقبل، مما عزز الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.