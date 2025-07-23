شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بـ 550 مليار دولار يدفع الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في عام والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم اليابانية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان يخفض التعريفات الجمركية على واردات السيارات، ويجنب طوكيو فرض رسوم جديدة على سلع أخرى، مقابل حزمة بقيمة 550 مليار دولار من الاستثمارات اليابانية والقروض المتجهة إلى الولايات المتحدة.ودفع الإعلان مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية للصعود بنحو 4% إلى ليسجل أعلى مستوياته في عام. وقاد هذا الارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات، إذ ارتفع سهم "تويوتا" بأكثر من 14%، و"هوندا" بنحو 11%.بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 230 مليار دولار في عام 2024، مع تحقيق اليابان فائضًا تجاريًا يقارب 70 مليار دولار.وتُعدّ اليابان خامس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في مجال السلع، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، وأكبر مستثمر أجنبي، باستثمارات بلغت 819 مليار دولار في نهاية عام 2024.