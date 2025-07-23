شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط أسهم سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وبلتون القابضة، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات العرب والأجانب للبيع فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 33745 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 41632 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 15166 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 10300 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 13873 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3474 نقطة، وهط مؤشر تميز بنسبة 4.39% ليصل إلى مستوى 16467 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية للصناعات الهندسية، والعبور للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 2598 سهمًا، 2000 سهم، 176 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 79 ألف سهم، 20 ألف سهم، 105 آلاف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 581 ألف سهم، 122.5 ألف سهم، 16.6 ألف سهم، 1730 سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وجهينة للصناعات الغذائية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والعربية للمحابس، وابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 10 ملايين سهم، 1000 سهم، 90 سهمًا، 1.5 مليون سهم، 341 ألف سهم، 31.4 ألف سهم، 45 ألف سهم، 700 ألف سهم، 498 سهمًا، 1000 سهم، على الترتيب.

كما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو عدد 2.2 مليون سهم، 581 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بيع المساهم شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، عدد 25.4 مليون سهم بمتوسط سعر 0.393 جنيه بقيمة إجمالية 10 ملايين جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.03% إلى 4.28%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025، ففي القطاع البتروكيماويات، حققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، إيرادات بلغت 7.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 13.12%، وبلغ صافي أرباح الفترة 1.027 مليار جنيه مقارنة مع 1.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 16%.

وفي قطاع العقارات، حققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، إيرادات نشاط بلغت 4.8 مليار جنيه خلال الشهور الست الأولى من 2025، بزيادة 22%، جاءت الزيادة في إيرادات النشاط خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بدافع من عمليات التسليم التي تمت بمشروعات غرب القاهرة، وساهمت بنسبة 56% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال الفترة، بينما ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 44% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال النصف الأول من العام، وسجلت أرباح التشغيل خلال الفترة 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، وبهامش أرباح تشغيل 38%، وبزيادة نسبتها 155% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما سجل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 1,298 مليون جنيه، وبهامش صافي الربح 27%، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح 3.64 جنيه.

في سياق آخر أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيداع مشروع إعلان عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على أسهم شركة أسمنت سيناء (الشركة المستهدفة بالعرض) المقدم من شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت (مقدم العرض المالكة لنسبة 77,6 %، وذلك لشراء حتى عدد 58.4 مليون سهم والتي تمثل نسبة 22.4% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بسعر شراء 41 جنيه للسهم، وجارى دراسة العرض من قبل الهيئة.

فيما أعلنت شركات العربية للأسمنت، والمتحدة للإسكان والتعمير، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وإيديتا للصناعات الغذائية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى عدد 882.6 ألف سهم، واشترت الثانية عدد 14 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.04% من أسهم رأس المال، واشترت الثالثة مليون سهم، واشترت الرابعة 14 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة 1%.

في نفس الصدد أعلنت مجموعة أي إف جي القابضة، موافقة مجلس الإدارة على تخفيض رأس مال الشركة المصدر من 7.298 مليار جنيه إلى 7.179 مليار جنيه، وذلك عن طريق إعدام عدد 23.7 مليون سهم تمثل أسهم خزينة مر على شرائها أكثر من عام، وبذلك يصبح عدد الأسهم المصدرة 1.4 مليار سهم.