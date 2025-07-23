شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. ارتفاع جديد يثير اهتمام المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 23 يوليو 2025، ارتفاعا محلوظا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

ويواصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، اليوم الأربعاء، إلى:4725 جنيها للبيع، و4700 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الأربعاء، 5400 جنيه للبيع، و5371.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر، اليوم الأربعاء، 4950 جنيها للبيع، و4923.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الأربعاء، 4050 جنيها للبيع، و4028.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، اليوم الأربعاء، 3150 جنيها للبيع، و3133.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 12 انخفض سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 2700 جنيه للبيع، و2685.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 37800 جنيه للبيع، و37600 جنيه للشراء.

