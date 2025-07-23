شكرا لقرائتكم خبر عن "سي جاي إي إن إم" الكورية في السعودية لأول مرة بمشروعات ثقافية وترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "سي جاي إي إن إم" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، تأسيس شركة "سي جاي إي إن إم الشرق الأوسط" في العاصمة الرياض لتصبح بذلك أول شركة ترفيه كورية تقوم بهذه الخطوة في السعودية.

وأوضحت الشركة التي حددت هذا العام كنقطة انطلاق لتسريع توسعها العالمي، أنها ستقود جهود نشر الثقافة الكورية بناء على أعمالها في السعودية.

ولهذا الغرض، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة "صلة" للترفيه السعودية في ديسمبر من العام الماضي من أجل التعاون في المشاريع الثقافية وتطوير المحتوى المشترك.

وتخطط "سي جاي إي إن إم" لاكتشاف الفنانين عبر برامج مسابقة في إطار مشروع "توطين البوب الكوري عالميا". كما ستسعى لتعزيز التعاون من خلال بناء شراكات مع هيئات البث والشركات في السعودية.

وتعتزم الشركة عقد حفلات البوب الكوري من خلال الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها وحقوق الملكة الفكرية الخارجية. كما تعتزم إنتاج محتوى يعكس الثقافة السعودية، بالإضافة إلى إنتاج نسخ محلية لأعمالها القائمة على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.