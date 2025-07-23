شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 150 لوحة للفن الرقمي بمعرض "عودة التراث" بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم غدا معرض عودة للتراث “CTRL+Z Heritage” الذي تنظمه كلية الفنون الرقمية والتصميم بجامعة مصر للمعلوماتية، تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت ويقام بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، حيث يعرض 150 لوحة فنية رسمها 50 طالب في السنة التأسيسية بكلية الفنون الرقمية والتصميم تحت شعار "إعادة كتابة الحضارة بالفرشاة الرقمية، ليُجسد لقاء الفن بالتكنولوجيا، والتعبير الإنساني بالابتكار الرقمي.

وأشاد الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بالمعرض وما قدمه الطلاب من مقاربة فنية لأشهر المعالم الاثرية المصرية والعالمية، مما يظهر مدي تمكنهم من استخدام أدوات العصر الرقمي ليخلقوا عوالم بصرية مذهلة، تعكس رؤى جديدة للتراث التشكيلي المصري والعالمي، وتُقدم تجارب فنية غير تقليدية تُخاطب العقل والروح معًا.

وأضاف أن تجربة المعرض واقامته بدار الاوبرا المصرية تعكس الدور المهم الذي يمكن ان تقدمه جامعة مصر للمعلوماتية لإثراء الحركة التشكيلية المصرية والعالمية وتعزيز قوة مصر الناعمة، بجانب اثراء تجربة الشباب المصري وتقوية عزيمته في اقتحام عوالم جديدة لبناء مستقبل أفضل.

وقال الدكتور أحمد حمد إن الجامعة قررت الاحتفاظ باللوحات الـ 150 المعروضة بالمعرض، واستخدامها لتزيين قاعات الدراسة بكليات الجامعة الأربع، وذلك تشجيعا للطلاب على مواصلة رحلة الفن الرقمي والاستمرار في الابداع والتميز، خاصة ان الجانب الفني والخيال قاسم مشترك في دراسات الكليات الأربعة.

وأوضح أن الجامعة قررت أيضا الاستمرار في إقامة معارض سنوية لعرض لوحات طلاب كلية الفنون الرقمية والتصميم مستقبلا، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض العام الحالي، والاقبال على زيارته من الجمهور وأيضا جذبه لبعض السياح المهتمين بالحركة الفنية.

وأعلن الدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم أسماء الفائزين بجوائز المعرض ففي فئة التصوير الفوتوغرافي فازت الطالبة لمار شهاب بالفرقة الثانية، وفي فئة الرسم الرقمي فازت الطالبة جودي زكريا بالسنة التأسيسية، وفي فئة التصوير التشكيلي فازت الطالبة هنا هاني بالسنة التأسيسية، وفي فئة التصميم الرقمي فاز الطالب عبدالله كارا بالسنة التأسيسية.

يذكر ان المعرض تستمر فعالياته حتى غدا الخميس 24 يوليو 2025 ويسمح بدخول الجمهور مجانا على فترتين الاولي صباحا من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثانية ظهرا والفترة الثانية من الساعة الرابعة والنصف عصرا الي الثامنة والنصف مساءً.