شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالأربعاء، 23 يوليو 2025 10:39 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 33769 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 41741 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 15206 نقطة.
وفيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 10311 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13900 نقطة.
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