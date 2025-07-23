شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 23 يوليو 2025، انخفاضا طفيفا في الأسواق السعودية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى: 361.5 ريال، مقارنة بـ362 ريالا، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 24سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الأربعاء، 413.25 ريال، مقارنة بـ413.75 ريال، في تعاملات أمس.
سعر جرام الذهب عيار 22بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الأربعاء، 378.75 ريال، مقابل 379.25 ريال، عند إغلاق أمس.
سعر جرام الذهب عيار 18سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الأربعاء، 310 ريالات، مقارنة بـ 310.25 ريال، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 14بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، اليوم الأربعاء، 241 ريالا.
سعر جرام الذهب عيار 12انخفض سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى: 206.5 ريال.
أسعار الذهب في السعوديةسجل سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 12851.25 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب، 2892.25 ريال.
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