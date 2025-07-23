الاقتصاد

تعيين حمد اللحيدان رئيسا لمجلس إدارة «الحاسوب».. وعزام الزبن نائبا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تعيين حمد اللحيدان رئيسا لمجلس إدارة «الحاسوب».. وعزام الزبن نائبا

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الحاسوب للتجارة، تعيين م. حمد اللحيدان رئيسا لمجلس الإدارة، وعزام الزبن نائبا لرئيس المجلس.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، قرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة: م. عبدالله الخويطر، وبعضوية كل من: عزام الزبن، وإبراهيم اللحيدان.
ونوهت الشركة بتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، و تعيين أمين سر مجلس الإدارة للدورة الحالية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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