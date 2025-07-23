الاقتصاد

البنك العربي الوطني: توزيع 1.29 مليار ريال أرباحا عن النصف الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

البنك العربي الوطني: توزيع 1.29 مليار ريال أرباحا عن النصف الأول

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة البنك العربي الوطني، أمس، توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي البنك عن النصف الأول من عام 2025.
وبحسب بيان البنك على تداول ، يقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ1.294 مليار ريال.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-02 الموافق 2025-07-27، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1447-02-12 الموافق 2025-08-06.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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