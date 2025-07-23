شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني: توزيع 1.29 مليار ريال أرباحا عن النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان البنك على تداول

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.

وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-02 الموافق 2025-07-27، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1447-02-12 الموافق 2025-08-06. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة البنك العربي الوطني، أمس، توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي البنك عن النصف الأول من عام 2025.وبحسب بيان البنك على تداول السعودية ، يقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ1.294 مليار ريال.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-02 الموافق 2025-07-27، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1447-02-12 الموافق 2025-08-06.