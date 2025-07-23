الاقتصاد

«فيو» تحصل على تصنيف الدرجة الأولى لمقدمي خدمات المدن 

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«فيو» تحصل على تصنيف الدرجة الأولى لمقدمي خدمات المدن 

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "فيو المتحدة للتطوير العقاري" عن حصولها على شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن من وزارة البلديات والإسكان، بالدرجة الأولى في مجال التشييد والبناء، وذلك بالإضافة إلى تصنيفها بالدرجة الأولى في مجال التشغيل والصيانة والخدمات.
وقالت الشركة لـ "تداول "، اليوم الأربعاء: "يأتي هذا الإنجاز ضمن التوجه الاستراتيجي لشركة فيو المتحدة للتوسع في القطاعات المكملة لنشاطها العقاري، ويدعم تنويع مصادر الدخل."
وأضافت: "يعكس التصنيف الملاءة المالية والفنية التي تتمتع بها الشركة، ويُتيح لها المنافسة على المشاريع بدون أي حدود للقيمة، مما يعزز من مكانتها التنافسية في السوق."
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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