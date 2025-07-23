شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور»: بدء التشغيل الجزئي لمحطة «سعد الثانية» بمنطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "أكوا باور" تلقيها إفادة بتاريخ 22 يوليو، باستلام شهادة التشغيل التجاري الأول لقدرة 759.3 ميجاواط من الطاقة الإجمالية لمشروع محطة سعد الثانية للطاقة الكهروضوئية في منطقة الرياض والتي ستصل إلى 1,125 ميجاواط.
وأوضحت "أكوا باور" في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن حصتها في شركة المشروع تبلغ 50.1%.
وأشارت إلى أنها تتوقع ظهور الأثر المالي للتشغيل خلال النصف الثاني من عام 2025.
وأوضحت "أكوا باور" في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن حصتها في شركة المشروع تبلغ 50.1%.
وأشارت إلى أنها تتوقع ظهور الأثر المالي للتشغيل خلال النصف الثاني من عام 2025.