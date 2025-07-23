الاقتصاد

«أكوا باور»: بدء التشغيل الجزئي لمحطة «سعد الثانية» بمنطقة الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«أكوا باور»: بدء التشغيل الجزئي لمحطة «سعد الثانية» بمنطقة الرياض

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "أكوا باور" تلقيها إفادة بتاريخ 22 يوليو، باستلام شهادة التشغيل التجاري الأول لقدرة 759.3 ميجاواط من الطاقة الإجمالية لمشروع محطة سعد الثانية للطاقة الكهروضوئية في منطقة الرياض والتي ستصل إلى 1,125 ميجاواط.
وأوضحت "أكوا باور" في بيان لـ "تداول "، اليوم الأربعاء، أن حصتها في شركة المشروع تبلغ 50.1%.
وأشارت إلى أنها تتوقع ظهور الأثر المالي للتشغيل خلال النصف الثاني من عام 2025.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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