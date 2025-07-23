شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافي أرباح «بنك البلاد» إلى 765.8 مليون ريال بالربع الثاني من 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي أرباح "بنك البلاد" بنسبة 14.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 765.8 مليون ريال، مقارنة بـ 670.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق 2024.
وارتفع صافي أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.46 مليار ريال، مقارنة بـ 1.31 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 11.5%.
وقال "بنك البلاد" في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء: "يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي دخل الأتعاب والعمولات ومكاسب تحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الأرباح ودخل العمليات الأخرى. قابلها انخفاض في صافي المكاسب من القيمة العادلة للأدوات من خلال قائمة الدخل."
وأضاف: "من الجانب الآخر ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4%، وذلك نتيجة لارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء. قابلها انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان."
ويعود سبب الارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي دخل الأتعاب والعمولات ومكاسب تحويل العملات الأجنبية. قابلها انخفاض في توزيعات الأرباح وصافي المكاسب من القيمة العادلة للأدوات من خلال قائمة الدخل ودخل العمليات الأخرى.
في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 7%، وذلك نتيجة لارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء. قابلها انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان.
وارتفع صافي أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.46 مليار ريال، مقارنة بـ 1.31 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 11.5%.
وقال "بنك البلاد" في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء: "يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي دخل الأتعاب والعمولات ومكاسب تحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الأرباح ودخل العمليات الأخرى. قابلها انخفاض في صافي المكاسب من القيمة العادلة للأدوات من خلال قائمة الدخل."
وأضاف: "من الجانب الآخر ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4%، وذلك نتيجة لارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء. قابلها انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان."
ويعود سبب الارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي دخل الأتعاب والعمولات ومكاسب تحويل العملات الأجنبية. قابلها انخفاض في توزيعات الأرباح وصافي المكاسب من القيمة العادلة للأدوات من خلال قائمة الدخل ودخل العمليات الأخرى.
في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 7%، وذلك نتيجة لارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء. قابلها انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان.