شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «البنك السعودي للاستثمار» 5.4% إلى 512 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبذلك ارتفعت أرباح البنك خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.015 مليار ريال، مقارنة بـ 928.8 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق 2024، بزيادة قدرها 9.4%.

وأفاد البنك السعودي للاستثمار في بيان لـ "تداول

وأضاف: " ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.4%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين والاستهلاك والإطفاء، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، قابله جزئيًا انخفاض في إيجار ومصاريف المباني."

وأرجع البنك سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع دخل العمليات بنسبة 5.1%، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ورسوم تحويل عملات أجنبية، ودخل الرسوم من الخدمات البنكية، ومكاسب استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، بالإضافة الى انخفاض جزئي في القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

وأوضح أن إجمالي مصاريف العمليات ارتفع هامشيًا بنسبة 0.1% نتيجة الارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، ومصاريف والاستهلاك والإطفاء، وإيجار ومصاريف المباني، قابله انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بالإضافة الى انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

يذكر أن ربحية سهم البنك السعودي للاستثمار عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 و2024، كانت 0.68 و0.68 ريال على التوالي، وتم احتسابها بتقسيم صافي الربح المعدل بعد تكلفة صكوك الشريحة الأولى على 1.247 مليون سهم و 1.250 مليون سهم على التوالي، يمثل المتوسط المرجح للأسهم المصدرة والقائمة بعد احتساب أثر شراء 2.7 مليون سهم خزينة.

الدمام - شريف احمد - حقق البنك السعودي للاستثمار صافي ربح قدره 512.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام المالي 2025 مقارنة بـ 486.4 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق، بزيادة نسبتها 5.4%.وبذلك ارتفعت أرباح البنك خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.015 مليار ريال، مقارنة بـ 928.8 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق 2024، بزيادة قدرها 9.4%.وأفاد البنك السعودي للاستثمار في بيان لـ "تداول السعودية "، اليوم الأربعاء، بأن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6%، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، والرسوم من الخدمات البنكية ورسوم تحويل عملات أجنبية، قابله جزئيًا انخفاض في القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.وأضاف: " ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.4%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين والاستهلاك والإطفاء، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، قابله جزئيًا انخفاض في إيجار ومصاريف المباني."وأرجع البنك سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع دخل العمليات بنسبة 5.1%، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ورسوم تحويل عملات أجنبية، ودخل الرسوم من الخدمات البنكية، ومكاسب استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، بالإضافة الى انخفاض جزئي في القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.وأوضح أن إجمالي مصاريف العمليات ارتفع هامشيًا بنسبة 0.1% نتيجة الارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، ومصاريف والاستهلاك والإطفاء، وإيجار ومصاريف المباني، قابله انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بالإضافة الى انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.يذكر أن ربحية سهم البنك السعودي للاستثمار عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 و2024، كانت 0.68 و0.68 ريال على التوالي، وتم احتسابها بتقسيم صافي الربح المعدل بعد تكلفة صكوك الشريحة الأولى على 1.247 مليون سهم و 1.250 مليون سهم على التوالي، يمثل المتوسط المرجح للأسهم المصدرة والقائمة بعد احتساب أثر شراء 2.7 مليون سهم خزينة.