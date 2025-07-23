شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. 2 مليار و387 مليون جنيه قيمة التغطية التأمينية لسنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد القمحاوى مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشؤون التأمين بشركة مصر للتأمين ورئيس اللجنة العامة لتأمينات الممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين، عن قيمة التغطية التأمينية الحقيقية لسنترال رمسيس والتى تبلغ 2 مليار و387 جنيه.

وأضاف فى حوار خاص لـ"الخليج 365" والذى سوف يتم نشره لاحقا، أنه سوف يتم صرف قيمة التعويض عن الآضرار خلال شهر من تقديم كافة المستندات بما فيها تقرير المعاينة.

كما نفى القمحاوى وجود أى ثغرات فى أنظمة الأمان الخاصة بانظمة التامين على السنترال، وطالب بضرورة النظر فى التأمين على جميع الاصول الحكومية لدعم الاقتصاد الوطنى.

ومن جهة أخرى أفاد مصدر مطلع أن شركة مصر للتأمين هي المسئولة عن عمل وثيقة تأمين شاملة ضد الحريق، السطو، والمسؤولية المدنية لسنترال رمسيس ضمن وثيقة تغطي أصول المصرية للاتصالات بالكامل بقيمة 7 مليارات جنيه.

وانتهى خبراء الأدلة الجنائية الذين انتدبتهم النيابة العامة لفحص حريق سنترال رمسيس، من رفع كافة الآثار والأدلة من مكان الحريق لفحصها وبيان سبب اندلاعه، وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.

وكشفت المعاينة الأولية لحريق سنترال رمسيس، أن النيران اشتعلت في المكاتب الادارية داخل مبنى السنترال في الطابق السابع نتيجة لماس كهربائى ويستكمل رجال الحماية عمليات تتبع الحريق داخل المبنى.



