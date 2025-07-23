شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار في مصر الأربعاء 23 يوليو وسط هدوء فى السوق المصرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، واستمرار استقرار أسعار العملات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في ختام تداولات أمس.

كما بلغ سعر الدولار في بنك مصر 49.01 جنيه للشراء و49.11 جنيه للبيع، دون تغيير يُذكر عن تعاملات اليوم السابق.

وفي بنك الإسكندرية، استقر سعر العملة الأميركية عند 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد سجل الدولار 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع، ليُظهر بذلك حالة من الثبات تتماشى مع توجه السوق المصرفية خلال الفترة الأخيرة.

يأتي هذا الاستقرار في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية تطورات السياسة النقدية العالمية، لا سيما مع اقتراب اجتماعات عدد من البنوك المركزية الكبرى، وتأثيراتها المحتملة على حركة تدفقات العملات الأجنبية.