شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاربعاء 23-7-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الأربعاء، 23 يوليو 2025 06:00 ص

استقر سعر الدولار الأمريكى فى التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 23-7-2025.ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، فى البنك المركزى المصرى 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.02 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.01 جنيه للشراء.

49.11 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.02 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.02 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.02 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز