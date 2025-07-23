شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يوافق على استحواذ لويس دريفوس على بي أيه إس إف والان مع تفاصيل الخبر

وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على طلب الاستحواذ المقدم من شركة لويس دريفوس سويس إس إيه، على قطاعات مكونات الأداء الغذائي والمكونات الصحية والمحللات البروتينية والتغذية الحيوانية لشركة بي أيه إس إف إس إيه.

ومن المتوقع أن يخول هذا الاستحواذ للشخص المستحوذ القدرة على التحكم بشكل فردي في النشاط المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 11 يونيو 2025.

وأظهرت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تطور التوزيع النسبي للقطاعات الأكثر استحواذا على طلبات الاندماج والاستحواذ التي تلقاها جهاز حماية المنافسة خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى شهر ديسمبر عام 2024.

وكشفت بيانات الجهاز عن 3 قطاعات استحوذت على صدارة الترتيب بنسبة 11٪، موزعة بين قطاعات النقل والتخزين ثم قطاع التشييد وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.