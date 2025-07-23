شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 23-7-2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصري 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.01 جنيه للشراء و49.11 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.02 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.
49.01 جنيه للشراء.
49.11 جنيه للبيع
49.02 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.
49.02 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.
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