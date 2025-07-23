شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الموبايلات تسجل مليونا و997 ألف دولار خلال 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

سجلت واردات مصر من الهواتف المحمولة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024.

وبلغت القيمة الإجمالية من واردات الهواتف المحمولة نحو مليون و997 ألف دولار خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري 2025، بينما كانت نحو مليون و533 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2024، بزيادة بلغت نحو 464 ألف دولار.

وتراجعت واردات مصر من الهواتف المحمولة بشكل ملحوظ مع بداية العام الجاري 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2024، حيث سجلت واردات مصر من الهواتف المحمولة نحو 175 ألف دولار فى شهر يناير الماضى، مقابل 238 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2024، بتراجع بلغت قيمته 63 ألف دولار.

ومنذ أواخر العام الماضي 2024، تشهد واردات الهواتف المحمولة تراجعات ملحوظة، وفى ديسمبر الماضي تراجعت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة وسجلت نحو 68 ألف دولار، مقارنة بنحو 303 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 235 ألف دولار.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن واردات مصر من الهواتف المحمولة كانت حققت ارتفاعا هامشيا خلال النصف الأول من العام الماضي 2024، حيث بلغت قيمتها نحو مليونى و165 ألف دولار، بينما كانت نحو مليوني و103 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 62 ألف دولار.