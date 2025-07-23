الاقتصاد

49.01 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 فى بنك مصر

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49.01 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 فى بنك مصر

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القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، فى بنك مصر نحو 49.01 جنيه للشراء و49.11 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، وفى البنك 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "CIB"سجل 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.02 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.01 جنيه للشراء.
49.11 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.2 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.2 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.2 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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