شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 10 جهات وطنية تمثل المملكة بمعرض آيدف 2025 في إسطنبول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة إسطنبول التركية، أعمال الجناح السعودي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف 2025"، وتشارك فيه أكثر من 10 جهات من القطاعين العام والخاص في الفترة من 22 إلى 27 يوليو الحالي.

في حين يعد المعرض من أهم وأبرز المعارض المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية على مستوى العالم، ويستعرض العديد من المنتجات والقدرات الصناعية الوطنية.

وافتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، الجناح السعودي، بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد بن حسين البياري، والرؤساء التنفيذيين للشركات السعودية المشاركة في الجناح، وكبار المسؤولين العسكريين والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

كما اطلع والحضور خلال جولتهم في الجناح السعودي على أحدث المنتجات، والقدرات الصناعية العسكرية، والتقنيات المتقدمة في مختلف مجالات الصناعات العسكرية.

تطور الصناعات العسكرية السعودية

ويسعى الجناح السعودي إلى إبراز التطور النوعي الذي تشهده الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، ويستعرض أحدث الأنظمة والتقنيات الدفاعية المتقدمة، لاستكشاف آفاق التعاون مع كبرى الشركات العالمية، بمشاركة أكثر من 10 جهات وطنية من القطاعين العام والخاص، إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، متمثلة في الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS).

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وشركة الإسناد للصناعة (AL-Esnad)، والشركة الكيميائية السعودية المحدودة (SCCL)، وشركة خدمة راي للتصنيع (RMC)، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية (INTRA)، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC Middle East)، وشركة قدرة الصناعية (Qudra Industrial)، وشركة الرواد للأنظمة (Pioneers Systems)، إضافة إلى معرض الدفاع العالمي (WDS).

مركز إقليمي رائد في الصناعات العسكرية

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن مشاركة المملكة في معرض "آيدف 2025" تأتي في إطار تعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا رائدًا في الصناعات العسكرية، وتفعيل الشراكات الدولية لتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن الجناح السعودي يمثل منصة مهمة لعرض التقدم الكبير الذي حققته الشركات الوطنية في تطوير منتجات وتقنيات دفاعية مبتكرة، ويعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



جهود تمكين الصناعات العسكرية بالمملكة

ويستعرض الجناح السعودي على مدى أيام المعرض أبرز المنتجات والقدرات الصناعية العسكرية التي تعكس جهود تمكين الصناعات العسكرية فيالمملكة، وتستعرض الهيئة العامة للصناعات العسكرية دورها ومهامها وأولوياتها الوطنية، والسياسات والتشريعات التنظيمية، والحوافز ورحلة المستثمر.

ويشهد الجناح السعودي العديد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات مع الشركات والوفود الدولية المشاركة في المعرض، بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا للدور المتنامي للمملكة في قطاع الصناعات العسكرية، وحرص الهيئة العامة للصناعات العسكرية على دعم وتمكين الشركات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية، بما يخدم أهداف الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة.

