شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 120 مستثمرًا.. وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار يستعد للتوجه إلى دمشق والان نبدء بالتفاصيل

منتدى الاستثمار السوري السعودي

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يتوجه وفد سعودي رفيع المستوى إلى دمشق، كأول وفد يضم عددًا كبيرًا من قطاع الأعمال السعودي.وحسب قناة الإخبارية فإن وزير الاستثمار م. خالد بن عبدالعزيز الفالح سيترأس الوفد.الوفد يضم أكثر من 120 مستثمرًا سعوديًا في مختلف القطاعات والمجالات التجارية.وتأتي الزيارة لتدشين عهد استثماري جديد بين المملكة وسوريا، إذ ستشهد توقيع عشرات الاتفاقيات التجارية بأكثر من 15 مليار ريال.

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية تنظيم "منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025" في العاصمة دمشق، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، بهدف استكشاف آفاق التعاون المشترك وتوقيع اتفاقيات تدعم مسار التنمية المستدامة في سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة إكس، أن المنتدى يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وامتدادًا للجهود السعودية الهادفة إلى دعم استقرار سوريا خلال مرحلة تعافيها الاقتصادي، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.