شكرا لقرائتكم خبر عن الين أبرز المستفيدين.. انخفاض أسعار الدولار أمام معظم العملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلًا خسائر أمام معظم العملات الرئيسية، في حين كان الين الياباني من أبرز المستفيدين من هذا التراجع.

وسجّل الدولار انخفاضًا بنسبة 0.7% أمام الين ليصل إلى 146.36 ين، بعد أن فقد أكثر من 1% من قيمته في جلسة أمس الاثنين، ليستمر في الهبوط لليوم الثاني على التوالي مقابل العملة اليابانية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.3% إلى مستوى 97.545، مواصلًا خسائره بعد تراجع نسبته 0.6% خلال الجلسة السابقة.

وفي سياق متصل، ارتفع اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1725 دولار، مع ترقب المستثمرين قرار البنك المركزي الأوروبي المرتقب هذا الأسبوع.