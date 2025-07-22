شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 22-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 22-7-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود "إيجي إكس 70" مدفوعًا بصعود أسهم مصر للأسمنت-قنا، وجنوب الوادي للأسمنت، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والمصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.398 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، وجولدن تكس للأصواف، والمالية والصناعية المصرية.

البورصة تخسر 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود "إيجي إكس 70" مدفوعًا بصعود أسهم مصر للأسمنت-قنا، وجنوب الوادي للأسمنت، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والمصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.398 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.6 آلاف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.52%، والعرب على 5.24%، واستحوذت المؤسسات على 21.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.48%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 238.6 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، على الترتيب فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 211.8 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 33803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 41722 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15183 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 10263 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 13846 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 17224 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 2089 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 125 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية للصناعات الهندسية، وبالم هيلز للتعمير عدد 140 ألف سهم، 686 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 25.1 ألف سهم، 90 ألف سهم، 30 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والعربية للمحابس، وابن سينا فارما، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 128.1 ألف سهم، 4.9 مليون سهم، 537.7 ألف سهم، 20 ألف سهم، 85.5 ألف سهم، 100 ألف سهم، 100 ألف سهم، 1163 سهمًا، على الترتيب.

كما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 1500 سهم، 8585 سهمًا، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 97.3 ألف سهم.

صفقات

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، شراء المساهم لي لي محمد إبراهيم عبد المنعم النحاس، عدد 2.5 مليون سهم بمتوسط سعر 0.786 جنيه بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 11.99% إلى 12.51%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، بيع المساهم شركة مصر كابيتال، عدد 6.6 مليون سهم بمتوسط سعر 7.7855 جنيه بقيمة إجمالية 51.3 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 6.26% إلى 5.75%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.



نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025، ففي القطاع البنكي، وحقق البنك التجاري الدولي، إيرادات تشغيلية بلغت 54.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 46.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 18%، وبلغ صافي أرباح الفترة 33.3 مليار جنيه مقارنة مع 27.5 مليار جنيه بنسبة نمو 21%.

وفي القطاع العقاري، حققت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إيرادات تشغيلية بلغت 345 ألف جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 348.9 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة انخفاض 1.1%، وبلغ صافي خسائر الفترة 86.1 ألف جنيه مقارنة مع خسائر 3.6 مليون جنيه.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا العربية للأسمنت، وإيديتا للصناعات الغذائية، موافقة مجلس الإدارة على شراء الأولى أسهم خزينة لا تتجاوز عدد 15.1 مليون سهم بنسبة لا تتجاوز 4% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وذلك من خلال السوق المفتوح، وشراء الثانية 14 مليون سهم بما لا يتجاوز نسبة 1% من أسهم الشركة، من خلال السوق المفتوح لمدة شهر، ويتم تمويل العملية من موارد الشركة الذاتية، وفقًا لسهر السهم خلال جلسة التداول، وتعين شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، السمسار المنفذ للعملية.