شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شيمى: 74 مليار جنيه حجم الإيرادات المتوقعة للقابضة المعدنية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد شيمي ، وزير قطاع الأعمال العام ،خلال لقاء مع الصحفيين اليوم ، أن الإيرادات المستهدفة للشركة القابضة للصناعات المعدنية يصل ل 74 مليار جنيه ، العام المقبل ، وبحجم ربح 21 مليار جنيه خلال عام الموازنة وهناك العديد من المشروعات التي سيتم تدشينها وتطويرها، سواء في مصر للالومنيوم ،وهو مصنع عملاق يمكن الاستفادة منه بشكل كبير ونصل لمعايير الاستدامة في الشركات الصناعية.

أضاف الوزير أن هناك عمل في مختلف المصانع سواء في الإسكندرية للحراريات او في شركة كيما لتنفيذ مشروع كيما 3 وكذلك السبائك الحديدية وغيرها.

أوضح الوزير أن هناك نحو 52 شركة استثمارية متاحة للشراكة مع القطاع الخاص، لافتا أن التركيز علي وجود قيمة مضافة في المقام الأول في مختلف المشروعات، وبالتالي اصبح القطاع يعتمد علي ذاته ويصدر ويربح ونجدد أصول القطاع للاستغلال الأمثل وليس فقط بيع للأصل بان الهدف هو تنمية الأصول .

وقال، إنه تم حصر جميع المباني المملوكة للشركات أو المملوكة للقطاع الخاص نحن ملتزمين بقرار الدولة ، ولا سيما أن هناك فروع مغلقة تجارية ، وبالتالي الفروع ،أو الأماكن التي سيتم الاحتياج بها يمكن التفاوض مع الملاك وفق القانون .

أشار الوزير إنه في يناير الماضي تم عمل اتفاقية لتشغيل مصنع الانود، وتم بالفعل عمل دراسة اقتصادية وسيتم تشغيله خلال شهر سبتمبر المقبل، من خلال خط وسيتم تشغيل خط جديد بطاقة سنوية 250 الف طن ، يتم تصنيعها محليا بدلا من الاستيراد وذلك بالتعاون مع شريك اجنبي .

وحول خطة عودة إطارات نسر قال إننا ننسق مع هيئة التنمية الصناعية لإيجاد مستثمر بشكل جيد ،وتصنيع إطارات السيارات ولابد ان يمتلك المستثمر التكنولوجيا ولا سيما ان الاستثمار كبير في هذا المجال .

وحول الشركات التي يتم تصفيها ،أوضح انه تم التوجيه بسرعة تصفيتها الفترة المقبلة مع الاستغلال الأمثل للأصول ومن خلال جداول زمنية

وفيما يتعلق بمصنع الدلتا للأسمدة أوضح الوزير انه تم تغيير مجلس الادارة ولدينا خطة محددة لتطوير المصنع بما مشتملاته الفترة المقبلة بالاستعانة بخبراء أجانب ومتوقع تشغيله خلال منتصف العام المقبل 2026 .