شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية "وول ستريت" تعاملاتها اليوم الثلاثاء، على ارتفاع.وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي (15.6) نقطة ما يعادل (0.04%) عند مستوى (44338.62) نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نقطة واحدة ما يعادل (0.02%) عند مستوى (6306.6) نقاط، كما ارتفع المؤشر (ناسداك) المجمع (8.0) نقاط ما يعادل (0.04%) عند مستوى (20982.205) نقطة.