شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: السيارة الكهربائية ستكون بسعر مناسب للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة حريصة على عقد لقاءات مع السفراء ومسؤلى عدد من الدول بهدف التعاون ونقل التكنولوجيا لمصر من تلك الدول التى تمتلكها، مما يعزز من مكانة شركاتها.

أضاف خلال لقاء مع الصحفيين اليوم: "نتعاون مع تلك الدول فى صناعة الأسمدة والألومنيوم والأدوية، مثل الهند المتقدمة فى صناعة الأدوية، ونسعى للتعاون معها فى هذا الشأن، علاوة على ضمان تطوير شركاتنا".

وحول صناعة السيارات أشار أن المواطن المصرى ذكى ويحتاج إلى مزايا فى السيارات الكهربائية التى سيتم تصنيعها الفترة المقبلة، وهى سيارات يمكن الاعتماد عليها،وستكون موجودة هذا العام بشكل تام وسعرها سيتناسب مع المصريين.

أوضح الوزير، أن العديد من شركات القابضة للتشييد والتعمير تعمل فى العديد من مشروعات المرافق خارج مصر، بهدف تحسين مواردها المالية فى المقام الأول وبالتالى نعيد هيكلة الشركات ولدينا خطط جيدة للعمل خارج مصر، وبالفعل لديها مشروعات فى دول الخليج.