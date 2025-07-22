شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4700 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وجميع الأعيرة بحوالي 40 جنيهاً، وذلك مع تحرك الأونصة العالمية فوق 3400 دولار الآن



- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5371 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4700 جنيه للجرام

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 4028 جنيهًا للجرام

- سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3133 جنيهات للجرام

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37600 جنيهًا

شهدت الأسهم الأميركية استقرارًا نسبيًا خلال تداولات يوم الثلاثاء، بعد أن سجّل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات قياسية جديدة في الجلسة السابقة. وجاء هذا التباطؤ مع ترقّب المستثمرين لتقارير الأرباح الفصلية الجديدة والتطورات المتعلقة بالتجارة العالمية.

يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر عند 3401 دولار للأونصة قبل أن يغلق عند المستوى 3397 دولار للأونصة.



تراجع سعر الذهب مع بداية جلسة اليوم كان بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد ما سجل الذهب أعلى مستوى منذ شهر ووصوله إلى المستوى 3400 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

بالإضافة إلى توقف الدولار الأمريكي عن الانخفاض مما ساعد على استمرار الذهب في التراجع اليوم.

السبب وراء الارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمي يوم أمس كان الانخفاض الحاد في مستويات الدولار الأمريكي الذي سجل انخفاض مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.6% بالإضافة إلى تراجع كبير في عوائد السندات الحكومية الأمريكية الأمر الذي ساعد الذهب على الارتفاع بشكل كبير في ظل العلاقة العكسية التي تربطه مع كلا من الدولار وعوائد السندات.