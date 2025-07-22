شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفا» توقع عقدا مع البنك السعودي الفرنسي لتقديم خدمات تأمينية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة ليفا للتأمين، اليوم، عقدا مع البنك السعودي الفرنسي لغرض تقديم خدمات تأمينية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن: تقديم خدمات التأمين لمنتج التأمين على الحياة للمجموعات للبنك.
وأضافت أن قيمة العقد تتجاوز 10% من إجمالي إيراد التأمين وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2024م.
وتوقعت أن يكون للعقد تأثير مالي على نتائج الشركة المالية لعام 2025، مشيرة إلى أن مدة العقد سنة ميلادية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن: تقديم خدمات التأمين لمنتج التأمين على الحياة للمجموعات للبنك.
وأضافت أن قيمة العقد تتجاوز 10% من إجمالي إيراد التأمين وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2024م.
وتوقعت أن يكون للعقد تأثير مالي على نتائج الشركة المالية لعام 2025، مشيرة إلى أن مدة العقد سنة ميلادية.