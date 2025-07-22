شكرا لقرائتكم خبر عن «الحفر العربية» تعتزم إعلان النتائج المالية للربع الثاني 29 يوليو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة الحفر العربية إعلان النتائج المالية للربع الثاني لعام 2025م يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025م وذلك قبل افتتاح جلسة التداول في السوق المالية السعودية "تداول".
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تعتزم الشركة عقد اجتماع افتراضي يوم الخميس 31 يوليو 2025م في تمام الساعة 15:00 (بتوقيت المملكة العربية السعودية) لمناقشة النتائج المالية والإجابة عن استفسارات المستثمرين والمحللين الماليين.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تعتزم الشركة عقد اجتماع افتراضي يوم الخميس 31 يوليو 2025م في تمام الساعة 15:00 (بتوقيت المملكة العربية السعودية) لمناقشة النتائج المالية والإجابة عن استفسارات المستثمرين والمحللين الماليين.