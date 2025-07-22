الاقتصاد

«الحفر العربية» تعتزم إعلان النتائج المالية للربع الثاني 29 يوليو

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«الحفر العربية» تعتزم إعلان النتائج المالية للربع الثاني 29 يوليو

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الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة الحفر العربية إعلان النتائج المالية للربع الثاني لعام 2025م يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025م وذلك قبل افتتاح جلسة التداول في السوق المالية "تداول".
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تعتزم الشركة عقد اجتماع افتراضي يوم الخميس 31 يوليو 2025م في تمام الساعة 15:00 (بتوقيت المملكة العربية السعودية) لمناقشة النتائج المالية والإجابة عن استفسارات المستثمرين والمحللين الماليين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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