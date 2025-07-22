شكرا لقرائتكم خبر عن «قو للاتصالات»: بدء النشاط التجاري لشركة «موارد المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو للاتصالات) بدء النشاط التجاري لشركتها التابعة "شركة موارد المستقبل للموارد البشرية".
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الشركة التابعة هي شركة ذات مسؤولية محدودة وبرأس مال قدره 25 ألف ريال.
وأضافت أن الشركة مملوكة بنسبة 100% لاتحاد عذيب للاتصالات، فيما يبدأ النشاط التجاري، من اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.
تجدر الإشارة إلى أن "شركة موارد المستقبل للموارد البشرية" قد تأسست وفقًا لأحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، وتم تسجيلها في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم 1009085847 بتاريخ 11 صفر 1444هـ الموافق 15 أغسطس 2024م.
وتركّز الشركة على تقديم حلول شاملة ومتخصصة في مجال أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة ، وذلك بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المهنية.
يأتي هذا الإطلاق في إطار استراتيجية النمو التي تنتهجها شركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو للاتصالات)، والرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتوسع في أسواق جديدة بما يساهم بتحقق استدامة النمو.
ونوهت بتضمين "شركة موارد المستقبل للموارد البشرية" ضمن القوائم المالية السنوية الموحدة المعلنة سابقًا للشركة، باعتبارها شركة تابعة مملوكة بالكامل. على أن يُعكس الأثر المالي لانطلاق أعمالها التجارية في القوائم المالية الموحدة للفترات القادمة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الشركة التابعة هي شركة ذات مسؤولية محدودة وبرأس مال قدره 25 ألف ريال.
وأضافت أن الشركة مملوكة بنسبة 100% لاتحاد عذيب للاتصالات، فيما يبدأ النشاط التجاري، من اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.
تجدر الإشارة إلى أن "شركة موارد المستقبل للموارد البشرية" قد تأسست وفقًا لأحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، وتم تسجيلها في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم 1009085847 بتاريخ 11 صفر 1444هـ الموافق 15 أغسطس 2024م.
وتركّز الشركة على تقديم حلول شاملة ومتخصصة في مجال أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة ، وذلك بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المهنية.
يأتي هذا الإطلاق في إطار استراتيجية النمو التي تنتهجها شركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو للاتصالات)، والرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتوسع في أسواق جديدة بما يساهم بتحقق استدامة النمو.
ونوهت بتضمين "شركة موارد المستقبل للموارد البشرية" ضمن القوائم المالية السنوية الموحدة المعلنة سابقًا للشركة، باعتبارها شركة تابعة مملوكة بالكامل. على أن يُعكس الأثر المالي لانطلاق أعمالها التجارية في القوائم المالية الموحدة للفترات القادمة.