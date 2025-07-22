شكرا لقرائتكم خبر عن «الموسى الصحية» تعتزم إعلان نتائج الربع الثاني.. 3 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة الموسى الصحية إعلان نتائجها للربع الثاني من عام 2025 قبل افتتاح جلسة التداول في السوق المالية السعودية في يوم الأحد 3 اغسطس 2025م.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، أعلنت الشركة تنظيمها ﻟﻘﺎء ھﺎﺗﻔﻲ في اليوم الذي يليه في يوم الإثنين 4 أغسطس عند الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) بعد انتهاء جلسة التداول لمناقشة استفسارات المستثمرين والمحللين بخصوص النتائج المالية للربع الثاني من عام 2025.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، أعلنت الشركة تنظيمها ﻟﻘﺎء ھﺎﺗﻔﻲ في اليوم الذي يليه في يوم الإثنين 4 أغسطس عند الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) بعد انتهاء جلسة التداول لمناقشة استفسارات المستثمرين والمحللين بخصوص النتائج المالية للربع الثاني من عام 2025.