شكرا لقرائتكم خبر عن «دار الماجد» تعتزم طرح وإدراج 30% من أسهمها في «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل



وتمثل الأسهم المزمع إدراجها 30% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 02 ديسمبر 2024م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها طرح 90,000,000 سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 20 مارس 2025م.

ونوهت بتحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية، للطرح العام لشركة دار الماجد العقارية "الماجدية"، نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية وتمثل الأسهم المزمع إدراجها 30% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين.وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 02 ديسمبر 2024م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها طرح 90,000,000 سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 20 مارس 2025م.ونوهت بتحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.