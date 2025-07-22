شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-7-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات، بالبنك المركزي المصري 49.17 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى 49.2 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.2 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.2 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.2 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.2 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.
49.2 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.
49.2 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.
49.2 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.
49.2 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.
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