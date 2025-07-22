الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى يختتم تعاملات اليوم الثلاثاء 22-7-2025 على استقرار

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سعر الجنيه الإسترلينى يختتم تعاملات اليوم الثلاثاء 22-7-2025 على استقرار

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الثلاثاء، 22 يوليو 2025 03:20 م

أنهى سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصري  اليوم الثلاثاء 22-7-2025، على استقرار، ليسجل فى البنك المركزي 66.03 جنيه للشراء، و66.24 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 65.99 للشراء، و66.30 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.99  جنيه للشراء.
66.30 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.97 جنيه للشراء.
66.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.98 جنيه للشراء.
66.30  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.02  جنيه للشراء.
66.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

65.99 جنيه للشراء.
66.30 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

66.31 جنيه للشراء.
66.53 جنيه للبيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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