شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا 1.3% اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 231 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 1.3% عند 10843 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.9 مليار ريال.وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 515.7 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.02 تريليون ريال.انخفضت أسهم 231 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 25، من بين 259 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الأندية للرياضة، وشمس، وكابلات الرياض، واتحاد اتصالات، وساسكو، الأكثر ارتفاعا.ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، وطباعة وتغليف، والبحر الأحمر، وطيران ناس، وتبوك الزراعية، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 1.3% عند 26740 نقطة، وبتداولات بلغت، 19.1 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.02 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 50.6 مليار ريال.وانخفضت أسهم 58 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 27، من بين 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.