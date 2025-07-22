شكرا لقرائتكم خبر عن 2.18 مليون ريال غرامات ضد "التستر التجاري" في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت فرق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 8 آلاف زيارة تفتيشة لمكافحة التستر خلال الربع الثاني من العام الجاري، أسفرت عن ضبط 147 مخالفة وإحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات النظام.

وأوضح البرنامج في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الزيارات شملت الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، ومنشآت البيع بالتجزئة للكماليات وإكسسوارات الملابس، والأدوات الصحية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إلى جانب المطاعم مع الخدمة، والصالونات الرجالية.

وبلغ إجمالي الغرامات الموقعة على المخالفين 2.18 مليون ريال، فيما ورد للبرنامج 1704 بلاغ عن شبهة تستر، أحيل 147 منها إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر التجاري، بينما أحيلت 13 مخالفة إلى النيابة العامة.