الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ36.575 ريال

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ36.575 ريال

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القاهرة - سامية سيد - شهدت اسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 21 سعر 36.575 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.


سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان


عيار 24 سجل 41.800 ريال


عيار 22 سجل 38.150 ريال


عيار 21 سجل 36.575 ريال


عيار 18 سجل 31.225 ريال


عيار 14 سجل 24.275 ريال


عيار 12 سجل 20.800 ريال


الاونصة 1294.575 ريال


الجنيه الذهب 291.350 ريال


الأونصة بالدولار3365.42 دولار


ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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