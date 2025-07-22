شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدد من المناطق بمدينة بدر لمدة 3 أيام.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية مدينة بدر، عن أنه سيتم قطع و ضعف المياه ببعض الأماكن المرتفعة والأدوار العليا بدءاً من الساعة 1 صباحاً بعد غدٍ الخميس ولمدة 3 أيام، وذلك نظراً للتجهيز لأعمال ربط المحطة الرئيسية للمياه رقم 4 لدعم وزيادة كمية المياه بالمدينة.
وأهاب جهاز تنمية مدينة بدر، بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسيقوم الجهاز بتوفير مصادر مياه متنقلة صالحة للشرب بالأماكن الأكثر احتياجاً.
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