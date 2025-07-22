شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. تباين في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخبار متعلقة سعر الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية .. التفاصيل هنا

سعر الريال في البنك المركزي

سعر الريال في البنك الأهلي المصري

سعر الريال في بنك مصر

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سعر الريال في بنك قناة السويس

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي

سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال في بنك الكويت الوطني

سعر الريال في بنك قطر الوطني

تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية الحكومية والتجارية، وبلغ متوسط سعر صرف الريال حوالي 13.08 جنيه.سجل الريال، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 13.11 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع.يتداول الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، 13.02 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، 13.04 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع.سجل الريال، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 13.08 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.يتداول الريال في بنك قناة السويس، اليوم الثلاثاء، 13.07 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الثلاثاء، 13.10 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.سجل الريال، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، 13.01 جنيه للشراء، و13.08 جنيه للبيع.بلغ سعر الريال، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 13.12 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع.سجل الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الثلاثاء، 13.04 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع.يتداول الريال في بنك قطر الوطني، اليوم الثلاثاء، 13.03 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.