شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل سعر الدولار مقابل الجنيه، تراجعه النسبي لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 49.18 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الثلاثاء، 49.09 جنيه للشراء، و49.19 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس يتداول الدولار، اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، مقابل 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي يجري تداول الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الثلاثاء، مقابل 49.07 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الثلاثاء، 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني يجرى تداول الدولار في بنك قطر الوطني، اليوم الثلاثاء، مقابل 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.