شكرا لقرائتكم خبر عن «أسيج» تتسلم خطابا لتقديم خطة تصحيحية حول الحد الأدنى لرأس المال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلمت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) خطابا من هيئة التأمين بتاريخ 15 -07- 2025م ينص علي أنه يتعين علي الشركة تقديم خطة تصحيحية للهيئة توضح الخطوات التي ستتخذها للالتزام بالحد الأدني لرأس المال المدفوع لشركات التأمين خلال 10 أيام عمل من تاريخ الخطاب وهو نفس تاريخ تسلم الخطاب.

وأوضحت أن الشركة أن الحد الأدني لرأس المال المدفوع لشركة التأمين لايقل عن 300 مليون ريال وذلك بعد الاعلان عن نتائج الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 22-06-2025 م والتي تضمنت عدم الموافقة علي زيادة رأس المال.

