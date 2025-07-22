شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار مؤشر سوق الأسهم السعودية في بداية تداولات الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء عند 10,991.52 نقطة، دون تغيير يذكر عن الإغلاق السابق.

وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في بداية الجلسة نحو 160.3 مليون ريال، وعدد الأسهم المتداولة 17.3 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 9.027 تريليون ريال. تراجع أسهم 144 شركة شهدت التعاملات المبكرة ارتفاع اسهم 91 شركة مقابل انخفاض أسهم 144، من الشركات المدرجة في (تاسي) وعددها 259 شركة.

وجاء في مقدمة الارتفاعات أسهم كل من: سهل، والاستثمار ريت، وساسكو، وجاكو، إضافة إلى سلامة. في حين كانت أبرز الأسهم المنخفضة: شمس، وعزم، وسيكو السعودية ريت، وسيسكو القابضة، ومكة. السوق الموازية استهل مؤشر السوق الموازية (نمو) تداولات الثلاثاء على انخفاض طفيف بلغ 0.1% عند مستوى 27,049.52 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 806 ألف ريال، وكم الأسهم المتداولة نحو 200 ألف سهم، والقيمة السوقية 50.6 مليون ريال.

وارتفعت أسهم 7 شركات في مستهل التداول، فيما انخفضت أسهم 8 شركات من 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.