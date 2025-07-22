شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أرماح» تقفز إلى 27.5 مليون ريال في النصف الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على "تداول

وتضمنت الأسباب: تحقيق أرباح غير متكررة بمبلغ 9.5 مليون ريال ناتجة عن إعادة تأجير أرض مستأجرة لمطور بهدف إنشاء ناديين رياضيين، على أن تقوم الشركة بإعادة استئجار المرافق عند الانتهاء من الإنشاء. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أرماح الرياضية في النصف الأول من 2025 بنسبة 198.9% إلى 27.5 مليون ريال، مقابل 9.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على "تداول السعودية "، كانت الزيادة نتيجة إلى: نمو قوي في الإيرادات وتحسّن في كفاءة الهوامش.وتضمنت الأسباب: تحقيق أرباح غير متكررة بمبلغ 9.5 مليون ريال ناتجة عن إعادة تأجير أرض مستأجرة لمطور بهدف إنشاء ناديين رياضيين، على أن تقوم الشركة بإعادة استئجار المرافق عند الانتهاء من الإنشاء.