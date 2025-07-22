شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «موبايلي» 25.6% إلى 830 مليون ريال خلال الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) صافي ربح قدره 830 مليون ريال للربع الثاني من العام المالي 2025، بالمقارنة مع 661 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 25.6%.
وارتفع صافي أرباح (موبايلي) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (6 أشهر) إلى 1.597 مليار ريال مقارنة بـ 1.299 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العامة السابق 2024، بنسبة قدرها 22.9%.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء إنه نتيجة للنمو في الإيرادات، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 10.3% ليصل إلى 2.623 مليار ريال في الربع الثاني من العام المالي 2025 بالمقارنة مع 2.378 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.
وأفادت (موبايلي) بارتفاع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة ليصل إلى 1.823 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام المالي 2025، بالمقارنة مع 1.650 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع نسبته 10.5%، ويعود ذلك الارتفاع إلى النمو في إيرادات الشركة.
وأضافت: "ارتفع هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة ليصل إلى 37.8% في الربع الثاني من العام المالي 2025 بالمقارنة مع 37% للربع المماثل من العام السابق.
وارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثاني من العام المالي 2025 بنسبة 17.4% لتصل إلى 891 مليون ريال ، بالمقارنة مع 759 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى نمو الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة.
في المقابل، انخفض صافي المصاريف الأخرى خلال الربع الثاني من العام المالي 2025 ليصل إلى 38.7 مليون ريال بالمقارنة مع 69.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، نظرًا لارتفاع حصة الشركة في أرباح مشروع مشترك، على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل نتيجة لحصول الشركة على عقود أطياف ترددية.
وأشارت (موبايلي) إلى انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل للربع الثاني من العام المالي 2025 ليصل إلى 23 مليون ريال بالمقارنة مع 29 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
وقرر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، أمس، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول للسنة المالية 2025م.
وسيكون تاريخ الأحقية 1447-02-06 الموافق 2025-07-31، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1447-02-25 الموافق 2025-08-19.
وارتفع صافي أرباح (موبايلي) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (6 أشهر) إلى 1.597 مليار ريال مقارنة بـ 1.299 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العامة السابق 2024، بنسبة قدرها 22.9%.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء إنه نتيجة للنمو في الإيرادات، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 10.3% ليصل إلى 2.623 مليار ريال في الربع الثاني من العام المالي 2025 بالمقارنة مع 2.378 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.
وأفادت (موبايلي) بارتفاع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة ليصل إلى 1.823 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام المالي 2025، بالمقارنة مع 1.650 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع نسبته 10.5%، ويعود ذلك الارتفاع إلى النمو في إيرادات الشركة.
وأضافت: "ارتفع هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة ليصل إلى 37.8% في الربع الثاني من العام المالي 2025 بالمقارنة مع 37% للربع المماثل من العام السابق.
وارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثاني من العام المالي 2025 بنسبة 17.4% لتصل إلى 891 مليون ريال ، بالمقارنة مع 759 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى نمو الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة.
في المقابل، انخفض صافي المصاريف الأخرى خلال الربع الثاني من العام المالي 2025 ليصل إلى 38.7 مليون ريال بالمقارنة مع 69.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، نظرًا لارتفاع حصة الشركة في أرباح مشروع مشترك، على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل نتيجة لحصول الشركة على عقود أطياف ترددية.
وأشارت (موبايلي) إلى انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل للربع الثاني من العام المالي 2025 ليصل إلى 23 مليون ريال بالمقارنة مع 29 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
وقرر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، أمس، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول للسنة المالية 2025م.
توزيع 924 مليونا أرباحقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع 924 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.2 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية 1447-02-06 الموافق 2025-07-31، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1447-02-25 الموافق 2025-08-19.